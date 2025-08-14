８月１６日の札幌５Ｒ・２歳新馬戦（芝１２００メートル）でデビュー予定のシンギュラーレディ（牝２歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ミスターメロディ）は、１３日の札幌芝コースで６ハロン８０秒９―１１秒９をマーク。馬なりながら軽やかなフットワークで僚馬に併入し、仕上がりの良さを示した。しっかりとした前進気勢は新馬戦向きで、福田助手も「１週ごとに良くなっている。ユルユルした感じではなく、しっかりしている。気持