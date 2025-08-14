２０年の３冠馬コントレイルを管理した栗東・矢作芳人厩舎から、いよいよその産駒がデビューする。２３年セレクトセール当歳部門で１億７０００万円の値がついたスウィッチインラヴ（牝２歳）が、１７日の中京３Ｒ・芝１６００メートルで初陣。祖母が米Ｇ１・２勝馬という血統馬だ。今週はレースでも騎乗予定の坂井瑠星騎手がまたがり、栗東・ＣＷコースで６ハロン８４秒７―１１秒９をマークした。荒木助手は「脚は速いし、能