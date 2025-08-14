タレントの藤本美貴（40）が14日に都内で行われた「藤本美貴 中央高等学院 相談委員長就任式」に出席。モーニング娘。OGの道重さゆみ（36）が、この日をもって芸能界引退することについて言及した。藤本と道重は、モーニング娘。同期。“重さん”と呼ぶ間柄だ。道重の引退を「やっぱり卒業で本当に寂しい気持ち」と惜しみつつ、「本人が決めたこと」と決断を尊重した。「重さんらしい…ずっと重さんを突き通す、プロだなって