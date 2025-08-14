大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線で１３日夜、電気系統のトラブルがあり、同線は１４日午前５時２５分までの約８時間にわたって一部運転を見合わせた。日本国際博覧会協会（万博協会）などによると、約３万人が足止めされ、多くが会場内で一夜を明かした。３６人が体調不良で搬送されたが、いずれも軽症とみられる。大阪メトロによると、１３日午後９時半頃、万博会場最寄りの夢洲（ゆめしま）