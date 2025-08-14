リブセンス [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は1億3500万円の赤字(前年同期は2億9800万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の7600万円の黒字→1億円の赤字(前期は2億6000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は3500万円の黒