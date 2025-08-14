中層 高積雲【穴あき雲】 穴あき雲［あなあきぐも］ cavum cav別名［ホールパンチ雲］ 遭遇チャンス：★★ ぽっかりと大きな穴が開く 薄く広がった高積雲に、ぽっかりと大きな穴が開いた状態です。 穴の部分には氷晶ができ、これが白いすじとなって落下します。氷晶の量が多い場合は、穴を埋めるように広がることもあります。 ふつう消滅飛行機雲の穴が拡大するように形成されます。条件が整うと、不自然