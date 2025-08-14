今が旬のズッキーニを使ってボリューム満点のメインおかずを作ってみませんか？ あっさりしたズッキーニを豚肉で巻くことで、とてもジューシーに仕上がります。 ▼まずはシンプルに堪能 豚肉の旨みをズッキーニがしっかりキャッチ。素材のおいしさを堪能すべく、塩・こしょうのシンプル味で。 ▼バルサミコ酢であっさりと 豚肉の脂が気になる方、必見。ソースにバルサミコ酢を加えることで、さっぱりとした仕上がりになります