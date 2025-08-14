秋田朝日放送 秋田県内ほとんどの地点で２０２５年度産の主食用米の作付け面積が２０２４年よりも増え、およそ９０００ｈａ増える見通しです。 農林水産省によりますと、６月末時点の２０２５年度産米の主食用米の作付け面積は、２０２４年よりも８９００ｈａ多い８万１１００ｈａの見通しとなりました。 調査はそれぞれの地域の農業再生協議会ごとに行われていて、上小阿仁村を除く２４の協議会で２０２４年と比べて増加