円全面高、ベッセント発言で日銀利上げ前倒しの観測が浮上先走る市場ドル円1円の下げ ベッセント発言受け、9月米大幅利下げ観測と日銀追加利上げ前倒しの観測が浮上している。 ベッセント米財務長官はFRBに対し150bp以上の利下げを要求、9月に50bpの利下げを皮切りに一連の利下げに踏み切るべきと主張。また、外国の中央銀行の政策を珍しく非難。日本の中央銀行はインフレ対策で後れを取っているとして利上げを促した。