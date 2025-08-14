事故のあった県道 秋田・大仙市 １４日午前１０時半すぎ 酒気を帯びた状態で車を運転し道路を渡っていた人と衝突する事故を起こした疑いで秋田・仙北市の４６歳の女が逮捕されました。 警察によりますと、仙北市西木町の自称パート従業員の４６歳の女は、１３日午前１１時すぎ大仙市大曲日の出町の県道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転中、右側から道路を渡ってきた７６歳の女性とぶつかった疑いで現行犯逮捕さ