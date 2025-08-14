クリアル [東証Ｇ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比67.7％減の2.5億円に大きく落ち込み、通期計画の25億円に対する進捗率は10.4％にとどまり、3年平均の31.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.1％→2.7％に大幅悪化した。 株探ニュース