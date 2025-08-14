【モデルプレス＝2025/08/14】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が13日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。長編アニメーション映画「アズワン／AS ONE」（8月22日公開）の主題歌「巡星」の制作秘話を明かした。【写真】JO1白岩瑠姫「アズワン」主人公と2ショット◆JO1白岩瑠姫、主題歌「巡星」最終歌詞の提出は「2時間の飛行機で」同