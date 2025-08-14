オーケーエム [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比44.7％増の4.7億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の2.5億円に対する進捗率が191.6％とすでに上回り、さらに4年平均の59.2％も超えた。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.8％→16.3％に上昇した。 株探ニュース