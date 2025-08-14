14日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝146円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円15銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円33銭前後と1円39銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース