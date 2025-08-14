元モーニング娘。でタレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院相談委員長就任式』に出席。きょうをもって芸能界を引退する、元モーニング娘。でモデルの道重さゆみ（36）について語った。【集合カット】さすが3児の母！学生からの相談を受けた藤本美貴きょう開催のソロ公演をもって芸能界を引退する同期の道重について、藤本は「やっぱり卒業で本当に寂しい気持ち」と本音を吐露しつつ、「しげさんらしい