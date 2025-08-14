◇第107回全国高校野球選手権第９日２回戦横浜-綾羽（2025年8月14日甲子園）第3試合で春王者の横浜（神奈川）が初出場の綾羽（滋賀）と対戦した。初戦は遊撃手で出場した背番号6の池田聖摩（2年）が今大会初先発。ただ、初回に1点を先制された。0-1のまま迎えた4回からは8日の1回戦・敦賀気比戦で完封勝利を飾った織田翔希（2年）が2番手で登板。いきなり自己最速タイとなる152キロをマークし、聖地をどよめかした。