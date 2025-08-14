◇第107回全国高校野球選手権第9日2回戦沖縄尚学3―0鳴門（2025年8月14日甲子園）沖縄尚学（沖縄）が、宜野座恵夢（3年）の投打にわたる活躍で、2年ぶりの3回戦に駒を進めた。宜野座は、2回1死一塁から左中間適時二塁打で先制点を叩き出すと、9回1死満塁からは中前2点適時打。チームの全得点を叩き出した。また、捕手としても、新垣有絃（2年）、末吉良丞（2年）を好リードで支え、完封リレーを完成。夏の沖縄勢初の