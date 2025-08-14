トランプ米大統領は現地時間8月13日、欧州、ウクライナの指導者とのビデオ会議で、「米国は特定の条件の下でウクライナに安全保障を提供するが、この約束は北大西洋条約機構（NATO）の枠組みには含まれていない」と述べました。会議はドイツのメルツ首相が提案したもので、今週トランプ氏がロシアのプーチン大統領と会談する前に米欧の立場を調整することを目的としています。情報筋によると、トランプ氏は安全保障の形を詳しく説