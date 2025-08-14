ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ [東証Ｐ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比48.8％増の9.3億円に拡大したが、通期計画の38.1億円(中央値)に対する進捗率は24.5％となり、4年平均の24.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.7％→17.9％に上昇した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レン