午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４３３、値下がり銘柄数は１１２９、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に銀行、電気・ガス、石油・石炭、水産・農林など。値下がりで目立つのは機械、空運、卸売など。 出所：MINKABU PRESS