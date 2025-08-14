お笑いカルテット「ぼる塾」が「キングオブコント２０２５」（ＫＯＣ）への出場を辞退することが１４日、発表された。田辺智加（４１）はこの日、Ｘ（旧ツイッター）に「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました。また来年！！！！」と報告。あんり（３０）も同日、Ｘに「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになり