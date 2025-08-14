µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤È¤Î¼¡Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£14Æü»þÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀªÅê¼ê¡£Á°²ó¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç»ö¤ò¼è¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤«¤é¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÀª