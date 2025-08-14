ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、４回１／３を投げ、５安打４失点、７三振無四球で勝敗は付かなかった。打者１９人に復帰後最多の８０球。最速は１００・７マイル（約１６２・１キロ）だった。打者では４打数１安打。チームは５―６で逆転負けして、４連敗を喫した。エンゼルス戦は６戦全敗だ。地区首位パドレスに１ゲームのリードを許した。大歓声を浴