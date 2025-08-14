長野市では、お盆の帰省に合わせた夏の成人式が行われました。長野市の中山間地にある大岡地区では、少子化もあり、出席したのは4人。地元の出身者や子どもの頃に地区で学んだ山村留学生です。新成人「私は夢の実現に向けて、毎日、笑顔で明るく楽しく生活していきます」新成人は、中学校の恩師や同級生と再会し、大人の一員としての決意を新たにしていました。