きょう午前、北海道南部の厚沢部町でクマの食害の取材に向かっていたJNNのカメラマンが、道路脇に現れたクマの姿を撮影しました。道路脇を悠然と歩くクマ。何かを探すかのように下を向き、夢中で歩きまわっています。きょう午前9時半ごろ、北海道南部の厚沢部町の国道227号線で取材に向かっていたJNNのカメラマンが撮影しました。現場は、厚沢部町の中心部からおよそ17キロ、最も近い住宅からも3キロ以上離れた山の中です。一方、