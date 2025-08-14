何もしなくても屋外だと汗が噴き出るこの季節。カメラバッグに欠かせないのが、顔や首元などの汗をぬぐうためのハンドタオルだ。 もう少し薄手かつ大判のものはないのか？ と探して見つけたのがこのドライタオル。フェイスタオル相当のサイズで44%OFF、1,025円で購入できる。 マイクロファイバーによる速乾・高吸水をうたう上、一般的なタオルよりも薄く畳めるのが特徴。バッグの隙間に忍ばせておくのに都合がよさそ