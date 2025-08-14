【MLB】エンゼルス6-5ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】大谷VSトラウト、圧巻の6球真っ向勝負（ノーカット）ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。 投げては4回1/3を、打っては12試合連続安打と今季最長をそれぞれ更新した。前日の試合で4試合連続となる43号ソロを放っていた大谷。この日は第1打席でスリーベースヒットを放ち、12試合連続安打をマーク。