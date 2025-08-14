「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）沖縄尚学に春夏通算２９勝目をもたらしたのは、宜野座恵夢捕手（３年）だった。１回戦、金足農戦ではエース・末吉を完封に導く好リードを見せたものの、バットでは３打数無安打で「焦ってました」と臨んだこの試合。しかし二回１死一塁で、先制の適時二塁打を左へ放ち「そこから楽に打席に立てるようになりました」と宜野座。リードも冴える。