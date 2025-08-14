「エンゼルス６−５ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースが終盤に痛恨の継投失敗。３番手のエンリケスが逆転の中前２点打を許した。ロブレスキーが右打者のトラウト、ウォードに連続四球を与えてピンチを招くと、エンリケスにスイッチ。何とか２死満塁までこぎつけたが、オホッピーに中前２点打を許して試合をひっくり返された。ロバーツ監督はベンチでぼうぜんの表情。大谷も厳しい表情を浮かべた。リリーフ陣が