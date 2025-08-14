ビーイングホールディングス [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比29.2％増の11.9億円に伸び、従来予想の10億円を上回って着地。 通期計画の25億円に対する進捗率は5年平均の39.7％を上回る47.6％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の1