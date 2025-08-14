１３日、台風に備えて漁船をロープで固定する広東省汕頭市澄海区の漁民たち。（汕頭＝新華社配信／姚軍）【新華社北京8月14日】中国の広東、福建両省は13日、接近する台風11号「ポードル」に対応するため、さまざまな対策を講じた。１３日、暴風を避けるため港に戻った広東省汕頭市澄海区の漁船。（汕頭＝新華社配信／姚軍）１３日、台風の影響で臨時閉園となった福建省のアモイ園林植物園。（アモイ＝新華社配信／曾徳猛