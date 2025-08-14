東京・葛飾署で12日、男2人が逮捕された。5月に、目出し帽をかぶり男性宅へ窓ガラスを割って侵入し、寝ていた男性の体を押さえてSNSのパスワードを聞き出し、土下座を強要したとされる。また男2人は、被害者のスマホを電子レンジにかけて壊したとして、器物損壊の疑いも持たれている。目出し帽かぶって被害男性の自宅の窓ガラス割り侵入…土下座強要8月12日、東京・葛飾署でカメラがとらえたのは、眉間にしわを寄せ、にらみつける