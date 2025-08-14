長い夏休み、小学生の子どもを持つ保護者の頭を悩ませるのが自由研究や工作の宿題ではないだろうか。せっかくなら、子どもが夢中になって取り組めて、学びにもつながる体験をさせてあげたいもの。そんなときにぴったりなのが、楽しみながら宿題も片づく一石二鳥のワークショップだ。夏休み期間中に開催されるイベントの中から、自由研究や工作のテーマ探しにも役立つ、小学生におすすめのワークショップ15選を紹介。子どもの好奇心