ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイが新しいソロアルバム『From JOY, with Love』のハイライトクリップを公開した。【写真】「無防備な胸元」…ジョイ、ぎりぎり衣装本日（8月14日）0時、ジョイはRed VelvetのYouTubeチャンネルなどを通じて、1stソロミニアルバムに収録された6曲の音源の一部が聴けるハイライトクリップを公開した。街中を自由に歩き回る猫の視点によって、各曲の雰囲気に合う多彩な場面が繰り広げられ