【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの中川翔子が8月14日、自身のInstagramを更新。双子の出産について計画帝王切開を予定していることを明かし、反響が寄せられている。【写真】中川翔子のイケメン父◆中川翔子、計画帝王切開で双子出産へ中川は「双子なので計画帝王切開らしいのです」と出産方法について報告。「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました」などと率直な心境をつづ