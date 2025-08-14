◇インターリーグドジャース5―6エンゼルス（2025年8月13日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては術後最多80球で4回1/3を5安打4失点、打っては4打数1安打だった。ただ、チームはまたしても救援陣が粘りきれず痛恨の逆転負けで4連敗を喫し、首位陥落となった。逆転負け後、大谷は「接戦でいいゲームというか、惜しいゲームが