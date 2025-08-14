タレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院相談委員長就任式』に出席。タレント・辻希美（38）が第5子次女を出産したことを祝福した。【集合カット】さすが3児の母！学生からの相談を受けた藤本美貴藤本は、辻の出産について「すばらしい。（モーニング娘。）OGのLINEでも触れましたし、湧いていました」と笑顔に。「5人（子どもが）いるので、すごい大変だと思うので、落ち着いたら会いに行かせて！とメ