ドジャースは13日（日本時間14日）、8月27日（同28日）のレッズ戦前にサッカーの米プロリーグMLSのロサンゼルスFCへ移籍した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン、33）がファーストピッチセレモニーを行うことを発表した。孫興民は今月2日の会見でトットナム退団を発表。同7日にロサンゼルスFCが入団を発表した。情報筋によると移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル（約38億2200万円）と言われる。ド軍では7日に公式Xで、チー