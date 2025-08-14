８月１７日の中京３Ｒ新馬戦（芝１６００メートル）に横山武史騎手で出走予定のエスティヴァリス（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、６日の栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒７―１１秒７で年長馬に２馬身先着しているように動きが目立つ。調教を務める西岡助手は「５月に一度入ってきた頃は前進気勢が強すぎたのですが、修正して操縦性が良くなってきました」と好感触。１３日の最終追い切りでも問