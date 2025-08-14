大韓航空は、ソウル・仁川国際空港第2ターミナルで実施していたラウンジリニューアルの一部を完了した。「マイラークラブ」「プレステージ東ラウンジ（右エリア）」「プレステージ・ガーデンラウンジ（東）」「プレステージ・ガーデンラウンジ（西）」の4か所で、8月18日から運営を開始する。「マイラークラブ」と「プレステージ東ラウンジ（右エリア）」は、韓国の美とモダンが融合した落ち着いたデザインで、マッサージ機を設置