元タレントの田代まさしさんが１４日までに自身のインスタグラムを更新し、初孫の誕生を報告した。田代さんは「２０２５年８月１１日息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」とつづり、孫を抱いたショットを披露。「僕にとって忘れられない日になりました！神様が贈り物をくれました！世界中にありがとうを言いたいです！！人生最良の日になりました！！初孫に会うために蝶ネクタイしちゃいました（