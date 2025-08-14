◆米大リーグエンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季９度目の登板で最長で最多の４回１／３で８０球を投げ、５安打４失点、７奪三振で、打っては初回先頭の１打席目に右翼線への三塁打を放って先取点のホームを踏むなど４打数１安打、