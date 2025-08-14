チェジュ航空は、12月の日韓線を対象とした「今安セール」を8月13日から19日まで開催する。割引後の片道最低運賃は以下の通り。この他に、新規会員はアプリ経由の予約で5％、それ以外もアプリからの予約で最大5％を割り引く。搭乗期間は12月1日から31日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着（エコノミークラス、ビジネス席の順）名古屋/中部（1,700円／21,000円）、静岡・広島・松山（1,700円）、