《はらぺこだけど、今日は何も食わせてもらえない。頭を上げたら脳内ぶち切れて、長嶋茂雄になってしまう。だから入院してます》8月12日に更新したブログで、こうつづったのは人気漫画『おぼっちゃまくん』や『ゴーマニズム宣言』などの著書で知られる小林よしのり氏（71）。この時点では詳しい病状などは明かされていなかったが、翌13日に更新したブログでは《脳梗塞で左半身に痺れ、脳検査で脳内に血栓があちこちあるということ