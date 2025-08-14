韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年8月13日、バスケットボール男子日本代表の特集記事を公開し、FIBAアジアカップ2025準々決勝進出決定戦に敗れた日本代表の敗因を「帰化選手に過度に依存した」と指摘した。「韓国に敗れたレバノン、日本に衝撃の勝利」アジアカップ準々決勝進出決定戦が13日にサウジアラビア・ジッタで行われ、世界ランキング21位の日本が、同ランキング29位レバノンと対戦し、73−97の大敗を喫した。日本