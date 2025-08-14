「全国高校野球選手権・２回戦、横浜−綾羽」（１４日、甲子園球場）初出場の綾羽が春夏連覇を目指す横浜から先取点を奪った。甲子園のスタンドはどよめき、大歓声へと変わった。初回、先頭の北川が遊撃内野安打で出塁すると、直後に二盗を決めた。さらに磯谷の中前打で無死一、三塁と好機を拡大すると１死後、山本の犠飛で北川が頭からホームへ滑り込んだ。間一髪でセーフとなり、春王者から先取点を奪った。これには満員