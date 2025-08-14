身内が亡くなった後、健康保険から「高額療養費の払い戻し」が案内されることがあります。 たとえば、10万円程度の支給が予定されていた場合、「本人が亡くなっているけれど、受け取れるの？」「税金はかかるの？」と不安になる方も多いでしょう。 本記事では、亡くなった方の高額療養費を受け取る方法や必要書類、税金の扱いについてわかりやすく解説します。 亡くなった人の高額療養費は受け取れる？ 結論か