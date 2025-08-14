タレントのホラン千秋（36）が、13日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。うんざりしていることを語った。ホランは今年3月、TBS系報道番組「Nスタ」のキャスターを卒業。言いにくい本音を伝えるコーナーで「夕方のニュースをやめてから、いろんな場所で『選挙に出るんでしょ？』と言われることに嫌気がさしている」と紹介された。ホランは「Nスタ」卒業に関する周囲の反応について「帯（番