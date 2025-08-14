元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、13日深夜に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。「振られない」と明かした。レインボーの池田直人とのドライブ企画で、森は別れる際に、「私はこれズルいなって思ってて、好きかもって思っても絶対自分からは言わないから。だから前提、私のことすごい好きでいてくれる人からしか選ばない」と告白した。また「付き合ってみて、そんなにマイナスポイントが