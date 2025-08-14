資産保有額5億円以上の人たちが増加しているという話を聞き「本当なのかな」と疑問に思っている方もいるでしょう。 本記事では、超富裕層の資産規模や世帯数がどのように変化しているのかや、増加している理由、超富裕層の割合について解説します。超富裕層の資産額や世帯数について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 資産保有額5億円以上の超富裕層の資産額はどのくらい？ 株式会社野村総合研究所によれば、